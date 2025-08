Axa acquista Prima per 500 milioni e si rafforza in Italia

Axa ha siglato un accordo per l'acquisizione di Prima, il principale operatore assicurativo diretto in Italia con 1,2 miliardi di euro di premi nel 2024. L'acquisto di Prima rafforzerĂ la posizione del gruppo Axa in Italia, quasi raddoppiando le dimensioni del business Auto. Inoltre, Prima rafforzerĂ il gruppo francese nel canale di distribuzione diretta, che nel 2024 ha generato 3,5 miliardi di euro di premi in otto aree geografiche, con posizioni di leadership in quattro. Axa acquisirĂ il 51% della societĂ per un corrispettivo di 0,5 miliardi. Per il restante 49% sono state concesse opzioni callput rispettivamente alla stessa Axa e agli azionisti di minoranza con un prezzo di esercizio legato agli utili futuri di Prima.

