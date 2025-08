Axa acquista Prima assicurazioni per 500 milioni Rafforzerà significativamente la nostra posizione

AXA ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per acquisire Prima, il principale operatore di assicurazioni dirette in Italia, con 1,2 miliardi di euro di premi nel 2024. Dalla sua fondazione nel 2015, Prima è diventata leader nel canale di distribuzione diretto in Italia, raggiungendo una posizione di vertice con circa il 10% di quota di mercato complessiva nel settore Retail Motor. Grazie alla propria piattaforma tecnologica proprietaria e a solide capacitĂ di analisi dei dati, Prima è in grado di offrire prezzi altamente competitivi, ottenendo così una selezione clienti superiore e un combined ratio del 90% in Italia nel 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Axa acquista Prima assicurazioni per 500 milioni. “RafforzerĂ significativamente la nostra posizione”

