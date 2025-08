Axa acquisisce 51% di Prima per 500 milioni euro

Axa ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per l’acquisizione di Prima, il principale operatore assicurativo diretto in Italia con 1,2 miliardi di euro di premi nel 2024. “Dal suo lancio nel 2015, Prima  – si legge in una nota di Axa  – si è affermata come leader nel canale della distribuzione diretta in Italia, raggiungendo una posizione di vertice con una quota di mercato complessiva di circa il 10% nel Retail Motor”. “Secondo i termini dell’accordo, Axa acquisirĂ il 51% della societĂ per un corrispettivo di 0,5 miliardi di euro. Per il restante 49% sono state concesse opzioni callput rispettivamente ad Axa  e agli azionisti di minoranza con un prezzo di esercizio legato agli utili futuri di Prima. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Axa acquisisce 51% di Prima per 500 milioni euro

In questa notizia si parla di: euro - acquisisce - prima - milioni

Ares acquisisce il 20% di Plenitude. Operazione da due miliardi di euro - ROMA I fondi Alternative Credit di Ares Management, affiliati del principale gestore globale di investimenti Ares Management Corporation, hanno firmato un accordo con Eni per acquisire una partecipazione nel capitale sociale di Plenitude.

NewPrinces acquisisce Carrefour Italia: operazione da un miliardo di euro - Nel luglio 2025, il gruppo alimentare NewPrinces ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Carrefour Italia.

NewPrinces acquisisce Carrefour Italia per un miliardo di euro: nasce il secondo gruppo alimentare italiano per fatturato - NewPrinces (ex Newlat) ha siglato un accordo vincolante con Carrefour per l’acquisizione del 100% di Carrefour Italia, in un’operazione dal valore complessivo di circa 1 miliardo di euro.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) acquisiscono una nuova fornitura di mitragliatrici leggere Negev UX in calibro 7,72x51 dal valore di 67 milioni di shekel (oltre 17 milioni di euro). L’arma è prodotta da IWI Int'l (Israel Weapon Industries), società del gruppo SK Vai su Facebook

Axa acquista Prima assicurazioni per 500 milioni; La francese Axa acquisisce il 51% di Prima Assicurazioni, accordo da 500 milioni; AXA si rafforza in Italia e acquista Prima per 500 milioni.

Prima Assicurazioni diventa francese, il gruppo Axa acquisisce il 51% per 500 milioni di euro - Secondo i termini dell'accordo, AXA acquisirà il 51% della società per un corrispettivo di 0,5 miliardi di euro. Segnala affaritaliani.it

La francese Axa acquisisce il 51% di Prima Assicurazioni, accordo da 500 milioni - Il gruppo francese di assicurazioni Axa ha acquisito il 51% della compagnia italiana Prima Assicurazioni per 500 milioni di euro. Si legge su informazione.it