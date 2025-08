Avvicinato da tre uomini e aggredito in strada picchiato con calci e pugni e rapinato

Avvicinato da tre uomini è stato aggredito in strada, picchiato e poi rapinato. I fatti sono accaduti lo scorso 11 luglio nella zona di Campoverde, ad Aprilia, e ora per quell’episodio i carabinieri hanno denunciato un uomo di 30 anni di origini indiane, in Italia senza fissa dimora.Le indagini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

