Avvelenato e fatto a pezzi da madre e compagna

Orrore a Gemona, Udine. Ucciso, fatto a pezzi e gettato in un bidone con la calce viva. Fermate la compagna e la madre della vittima. Alessandro Venier, 35 anni, è stato ammazzato da Marilyn Castro Monsalvo, 31 anni, e da sua madre, Lorena Venier, 61 anni, al culmine dell'ennesimo litigio. A scoprire il cadavere i carabinieri allertati dalla giovane, madre di una bimba di sei mesi. Sono le 10,30 di ieri quando arriva una telefonata al 112. «Ho ucciso il mio uomo». Con un filo di voce la Monsalvo, colombiana, confessa quello che i criminologi definiscono un delitto d'impeto. Un omicidio avvenuto al termine di una lite furibonda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Avvelenato e fatto a pezzi da madre e compagna

In questa notizia si parla di: madre - pezzi - fatto - compagna

Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna: la coppia aveva appena avuto un figlio. Il corpo nascosto in cantina - Ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna. Sarebbe morto così Alessandro Venier, un uomo di 35 anni il cui cadavere è stato rinvenuto stamattina in un'abitazione a.

Gemona del Friuli (Udine), uomo ucciso e fatto a pezzi: madre e compagna confessano l’omicidio - Il corpo di Alessandro Venier, 35 anni, è stato ritrovato smembrato nella cantina di casa. Le due donne avrebbero coperto i resti con calce viva

Uomo ucciso in casa e fatto a pezzi da madre e compagna - Sarebbero state la compagna e la madre della vittima a uccidere l'uomo, di 35 anni, Alessandro Venier, trovato morto, fatto a pezzi, nella cantina della propria abitazione.

Alessandro Venier, 35 anni, è stato ucciso e fatto a pezzi e il suo cadavere è stato gettato in alcuni bidoni in cantina, ricoperti di calce viva per evitare la diffusione dei forti odori. La madre del giovane e la compagna, da cui aveva avuto una figlia da pochi mesi, Vai su Facebook

Ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna: orrore a Gemona, fermate le due donne La vittima ha 35 anni. I resti in un bidone ricoperti da calce viva https://lasicilia.it/italia/ucciso-e-fatto-a-pezzi-dalla-madre-e-dalla-compagna-orrore-a-gemona-fermat Vai su X

Uomo ucciso in casa e fatto a pezzi: arrestate la compagna e la madre della vittima; Udine, fatto a pezzi da mamma e compagna: punito per la sua indolenza; Friuli, 35enne ucciso e fatto a pezzi in casa: “La compagna e la madre hanno confessato….

Avvelenato e fatto a pezzi da madre e compagna - Le due donne hanno confessato l'omicidio: "Eravamo stanche delle violenze continue". Come scrive ilgiornale.it

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona. «La cena non è pronta», la lite con madre e compagna (poi fermate). Cosa non torna - Orrore a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, nella tranquilla borgata di Taboga. Riporta ilmessaggero.it