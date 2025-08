Avengers | Doomsday ha un cast stellare in cui però i Fantastici 4 potrebbero avere un ruolo molto speciale

Avengers: Doomsday è il nostro prossimo appuntamento con la saga degli Avengers e promette di essere uno dei film più grandi Marvel dopo Endgame. La sua uscita è già confermata per il 2026 e, sebbene non siano stati rivelati molti dettagli ufficiali, sembra che il cattivo da sconfiggere in questa nuova storia sia il Dottor Destino, con alcuni personaggi dei precedenti film della saga pronti a fare ritorno per combatterlo. 26 stelle per contenere l'intero universo Marvel. Avengers: Doomsday è così importante per (il futuro della) Marvel che per annunciare quali attori si sarebbero aggiunti al cast, dal passato o dal presente, ha organizzato addirittura una diretta lunga quasi due ore cadenzata da microclip che svelavano due-tre nominativi per volta con i nomi scritti su classiche sedie da regista, un'operazione mai vista prima che ha unito i fan sostanzialmente in “mondovisione”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Avengers: Doomsday ha un cast stellare in cui, però, i Fantastici 4 potrebbero avere un ruolo molto speciale

