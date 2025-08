Tempo di lettura: 2 minuti La Lega Serie B ha ufficializzato il programma delle prime tre giornate del campionato 202526. L’ Avellino si prepara a un avvio impegnativo, con due trasferte consecutive prima del debutto casalingo. La squadra di Raffaele Biancolino comincerĂ il proprio cammino domenica 24 agosto sul campo del Frosinone, sfida in programma alle 21 al “Benito Stirpe”. Alla seconda giornata, domenica 31 agosto, l’Avellino sarĂ di scena a Modena, per affrontare una squadra solida e ben organizzata, che punta a confermarsi nelle zone alte della classifica. Match in programma alle 20:30 allo stadio “Alberto Braglia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, scatta il conto alla rovescia: gli orari delle prime tre giornate