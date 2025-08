Avellino saluta Giosuè il rombo dei motori come ultimo abbraccio

Tempo di lettura: 2 minuti Una colonna di motociclette attraversa in silenzio il quartiere di Valle. Ma è un silenzio solo apparente: sotto i caschi, tra le lacrime, c’è un rombo che dice tutto. È il battito spezzato di una comunità che saluta Giosuè De Vito, il ragazzo di vent’anni diventato simbolo di passione e coraggio, volato via troppo presto. Il feretro arriva tra la folla, scortato da decine e decine di Centauri. I suoi amici, molti con addosso una maglietta bianca che porta il suo volto e il numero 4 – il suo segno distintivo – si raccolgono attorno a lui come facevano in vita. Ogni sguardo è un addio, ogni lacrima una promessa di non dimenticare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

