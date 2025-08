Avellino requiem per Giosuè | un ragazzo sepolto una società che non si assolve

Si è compiuto, in un giorno come tanti altri, ma segnato da un silenzio più cupo, il rito antico e sempre nuovo della morte di un giovane. Giosuè De Vito — vent’anni appena, un’età che non dovrebbe conoscere l’inverno — è stato accompagnato al suo ultimo luogo da un corteo di vivi smarriti, di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino si stringe nel dolore: domani i funerali di Giosuè De Vito - Avellino — Si svolgeranno domani, giovedì 1° agosto, i funerali di Giosuè De Vito, il giovane ventenne deceduto il 31 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente stradale verificatosi nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2023 in via Fratelli Troncone, ad Avellino.

Avellino saluta Giosuè, il rombo dei motori come ultimo abbraccio - Tempo di lettura: 2 minuti Una colonna di motociclette attraversa in silenzio il quartiere di Valle. Ma è un silenzio solo apparente: sotto i caschi, tra le lacrime, c’è un rombo che dice tutto.

Avellino, requiem per Giosuè: un ragazzo sepolto, una società che non si assolve.