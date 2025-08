Avellino arrivano i rinnovi | blindati tre giocatori chiave

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue a ritmi serrati la preparazione estiva dell’Avellino, che ha scelto Montella come quartier generale per questa fase di ritiro. Allenamenti a porte chiuse oggi e domani per la formazione di mister Raffaele Biancolino, che domenica pomeriggio sosterrĂ un allenamento congiunto con il Picerno sul campo “Basile”, sede delle sedute biancoverdi in questi giorni. Al termine del test amichevole, il gruppo godrĂ di qualche ora di libertĂ prima della ripresa fissata per mercoledì 6 agosto ad Atripalda, presso lo stadio “Valleverde – Aquino”, nuovo punto di riferimento per la seconda parte della preparazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

