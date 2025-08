Autovelox rifiuti case sfitte e animali | occhio alle sanzioni con cui i Comuni cercano di fare cassa

Se da un lato c'è l'obiettivo di puntare alla sicurezza e al decoro, dall'altro è inevitabile pensare che il Comune stia al contempo cercando di far cassa: ecco perchĂ© i cittadini devono prestare particolare attenzione a vari aspetti del loro modo di comportarsi nella vita quotidiana per non diventare oggetto di sanzioni. E non ci si riferisce esclusivamente agli autovelox o ai parcheggi irregolari, che rimangono indubbiamente tra le fonti primarie di introiti per gli enti locali: ecco in quali casi l'amministrazione cittadina può colpire con delle multe per infrazioni talvolta poco note. Tra un po' sarĂ forse possibile essere sanzionati per avere delle case di proprietĂ che risultino non occupate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Autovelox, rifiuti, case sfitte e animali: occhio alle sanzioni con cui i Comuni cercano di fare cassa

In questa notizia si parla di: sanzioni - autovelox - cassa - rifiuti

Autovelox, entrate in vigore le nuove regole. Ma senza omologazione le sanzioni sono nulle - A poche ore dall’entrata in vigore del decreto che regolamenta l’uso degli autovelox sulle strade italiane, messo a punto dal ministero delle Infrastrutture, rimangono ancora molti dubbi sulla sua applicazione.

Multe, non solo auto: dalle case sfitte ai rifiuti, una tassa occulta per fare cassa #italia #adnkronos #giornaleinfocastelliromani Vai su Facebook

Dieci notizie, solo nell'ultimo mese, e un quadro che emerge piuttosto chiaro: le sanzioni servono per mettere a posto i bilanci. Vai su X

Autovelox, rifiuti, case sfitte e animali: occhio alle sanzioni con cui i Comuni cercano di fare cassa; Multe non solo per le auto, pioggia di sanzioni dei Comuni per rifiuti, animali, siepi e case sfitte: l'elenco completo; Autovelox, da oggi dovranno essere disattivati dai Comuni, le multe sono nulle se non omologati: nuovo decreto.

Perché è scoppiato il caos sugli autovelox? La riforma zoppa e la pioggia di ricorsi - Al centro del caos autovelox resta il vuoto giuridico degli ultimi 33 anni: finché non verrà colmato, saremo di fronte a una pioggia di ricorsi ... Segnala virgilio.it

Autovelox non fai più paura: chiarito quali ti fanno la multa e quali no, così è facile - Sono anni molti complicati per quanto riguarda il mondo della mobilità, con gli italiani che devono fare i cont ... Da informazione.it