Autostrade Bollini neri senza operai

La Toscana è al centro dei flussi nazionali dell’esodo di agosto. E Firenze è lo snodo regionale che sarà più sotto pressione nella settimana ‘da bollino nero’ per il traffico dei vacanzieri, ossia dal 2 al 9 agosto. Autostrade per l’Italia ha predisposto un piano straordinario per fare fronte all’annuale spostamento di massa per le ferie d’agosto. Le previsioni di traffico dei tecnici di Aspi vedono a partire da questo fine settimana un sensibile aumento dei flussi sia sulla direttrice nazionale A1, soprattutto verso sud, che sulla A11 - Firenze Mare, in direzione delle località turistiche del Tirreno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autostrade. Bollini neri senza operai

