Autobus urbani costi dimezzati per gli studenti

Anche per il prossimo anno gli studenti dei due atenei cittadini potranno usufruire di tariffe agevolate per acquistare l’abbonamento annuale alla rete degli autobus urbani di Siena. È stata infatti rinnovata la convenzione tra le Università , il Dsu Toscana, il Comune di Siena e Autolinee Toscane, che prevede per gli iscritti degli atenei di avere abbonamenti annuali a costi dimezzati. "Un’opportunità che è stata molto apprezzata lo scorso anno – ha commentato il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra –. Auspico che intese simili possano presto essere realizzate negli altri capoluoghi dove l’Università di Siena ha un ampio bacino di iscritti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autobus urbani, costi dimezzati per gli studenti

In questa notizia si parla di: autobus - urbani - costi - dimezzati

Scattano gli orari estivi degli autobus urbani e extraurbani di Atv - Con la chiusura delle lezioni scolastiche, da lunedì prossimo, 9 giugno, scattano gli orari estivi degli autobus urbani e extraurbani di Atv in provincia di Verona.

Da metà agosto, le studentesse e gli studenti dell’#Università di #Siena e dell'@UniStraSiena potranno acquistare l’#abbonamento annuale alla rete degli #autobus urbani di Siena a un costo dimezzato. Per tutte le informazioni: https://unisi.it/unisilife/noti Vai su X

Autobus urbani, costi dimezzati per gli studenti; Siena: abbonamenti annuali urbani degli autobus a costi dimezzati per studentesse e studenti universitari. Rinnovata la convenzione tra gli atenei cittadini, il DSU Toscana, il Comune di Siena e Autolinee Toscana; ABBONAMENTI ANNUALI BUS URBANI A COSTI DIMEZZATI PER STUDENTI UNIVERSITARI.

Autolinee Toscane, rinnovata la convenzione per gli abbonamenti urbani a costi dimezzati per studenti universitari - Gli studenti, potranno comprare gli abbonamenti annuali al costo di 120 euro invece di 278 euro, se entro i 26 anni e al costo di 170 euro anziché 342 euro, se sopra i 26 ... Scrive sienanews.it

ABBONAMENTI ANNUALI BUS URBANI A COSTI DIMEZZATI PER STUDENTI UNIVERSITARI - Grazie al rinnovo della convenzione tra i due atenei, il Comune di Siena, il DSU Toscana e Autolinee Toscane (gestore unico del trasporto pubblico regionale), i giovani sotto i 26 anni pagheranno 120 ... Secondo oksiena.it