Auto usate la provincia di Caserta si aggiudica il terzo posto

L’usatao piace e convince sempre più italiani. In Campania, sempre più automobilisti scelgono il mercato dell’usato non solo per risparmiare, ma anche per accedere a modelli recenti, ben accessoriati e spesso di categoria superiore, il tutto senza superare il proprio budget. A confermarlo, i dati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: auto - usate - provincia - caserta

Minacce e bonifici revocati: come funzionano le truffe nel mercato delle auto usate - Il sistema era semplice, ma allo stesso tempo molto efficace. I bonifici venivano revocati prima di diventare effettivi, le macchine invece erano rivendute subito, lasciando di fatto a bocca asciutta il proprietario che aveva venduto la sua auto.

Auto usate, cala il prezzo medio rispetto al 2024. Carburante, ibride o elettriche: ecco quali perdono di più - Roma, 10 maggio 2025 – Il primo trimestre del 2025, secondo l'indice AGPI del portale di annunci AutoScout24, ha visto registrare un calo del valore medio dei prezzi delle auto usate (fermo a una stima di 21.

Auto usate vendute con km 'truccati' a Cremona, truffa smascherata: come l'acquirente ha scoperto l'inganno - I Carabinieri di Robecco d’Oglio hanno smascherato una truffa legata alla vendita di auto usate con chilometri scalati, denunciando tre persone.

Kawasaki Caserta - CDM Motors Vai su Facebook

Auto usate, la provincia di Caserta si aggiudica il terzo posto; Osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle auto usate in Campania nel I quadrimestre 2025; Fenomeno Pepe in Grani: è solo una pizzeria? Come Franco Pepe porta il mondo a Caiazzo.

Caserta guida la Campania: qui le auto più “giovani” della regione - Lo studio fotografa un parco auto invecchiato, con ricadute su sicurezza e costi Rc auto ... Lo riporta casertanews.it

Auto usate, aumentano i passaggi di proprietà e calano i prezzi - Auto usate, prezzi in calo Chi acquisterà un’auto usata nei prossimi sei mesi prevede di spendere in media 18. Come scrive ilsole24ore.com