Auto in fiamme Famiglia messa in salvo

Il fumo che comincia a sprigionarsi in maniera sempre piĂą intensa dal cofano. Le prime lingue di fuoco che cominciano a vedersi. La ricerca affannosa di un’area di sosta dove poter fermare la macchina prima che succeda l’irreparabile. Sono stati momenti di paura per una famiglia di nazionalitĂ rumena, residente a Latina, che ieri mattina stava viaggiando in direzione delle vacanze nel tratto dell’ autostrada tra Fabro e Orvieto. Padre, madre e due bambine di sette e tre anni erano intenti a trascorrere un periodo di relax, ma la brutta avventura che è accaduta ieri mattina avrebbe potuto avere un esito drammatico se l’uomo non avesse agito con la massima velocitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto in fiamme. Famiglia messa in salvo

In questa notizia si parla di: famiglia - auto - fiamme - messa

Famiglia costretta a vivere in auto, carabinieri attivano i Servizi sociali - I carabinieri di Cento sono intervenuti a sostegno di un nucleo familiare, costretto dalle circostanze a vivere all'interno di un'autovettura.

Famiglia costretta a vivere in auto, carabinieri attivano i Servizi sociali - I carabinieri di Cento sono intervenuti a sostegno di un nucleo familiare, costretto dalle circostanze a vivere all'interno di un'autovettura.

Famiglia costretta a vivere in auto, carabinieri attivano i Servizi sociali - I carabinieri di Cento sono intervenuti a sostegno di un nucleo familiare, costretto dalle circostanze a vivere all'interno di un'autovettura.

Una luce per Gaetano. Una luce per tutti noi. Il 28 luglio, a un mese dalla tragica scomparsa di Gaetano Ruffo, ci stringeremo attorno alla sua famiglia in un silenzio che grida forte, piĂą di mille parole. Dopo la Santa Messa, che si terrĂ presso la Chiesa Parro Vai su Facebook

Auto in fiamme. Famiglia messa in salvo; Incendio a Tor Bella Monaca, 72 famiglie senza corrente elettrica e con la paura delle occupazioni; Auto in fiamme a sull'autostrada, svincolo Petina: salvata famiglia di turisti.

Auto in fiamme in A1, famiglia riesce a mettersi in salvo. Code di 5 chilometri - E' riuscita a mettersi in salvo una famiglia che stava viaggiando in Autostrada del Sole A1 Milano- Riporta corrieredellumbria.it

Auto in fiamme sulla 131: quattro persone a bordo si mettono in salvo - Auto in fiamme sulla 131: quattro persone a bordo si mettono in salvo Attimi di paura ieri sera allo svincolo per Olbia (Foto Vvf) Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp ... Come scrive unionesarda.it