Auto immatricolazioni luglio -5,1% a 118.493 nei 7 mesi -3,7%

Milano, 1 ago. (askanews) – Mercato dell’auto ancora in calo a luglio. Secondo i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono diminuite del 5,11% a 118.493 unità . Nei primi 7 mesi la flessione è del 3,75% a 973.396 unità I trasferimenti di proprietà sono stati 510.989 a fronte di 480.488 passaggi registrati a luglio 2024, con un aumento del 6,35%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 629.482, ha interessato per il 18,82% vetture nuove e per l’81,18% vetture usate. A guidare la classifica delle 10 auto più vendute è Fiat Panda (8.935 auto), seguita da Dacia Sandero (4. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

