Auto esce di strada nessuno a bordo

I soccorritori sono intervenuti nella serata di venerdì 1 agosto vicino a Travo, lungo la Sp 40 in località Boelli, dopo che un'auto è uscita di strada finendo in mezzo agli arbusti. Al loro arrivo i soccorritori della Pubblica della Valnure non hanno però trovato nessuno a bordo della vettura. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

