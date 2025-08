Auto esce di strada e si schianta contro il guard rail due feriti

Incidente sulla Statale della Val Vigezzo.É successo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 1° agosto, all'altezza del comune di Villette, dove per cause ancora da accertare un'auto è uscita di strada e si è scontrata contro il guard rail.Nello schianto sono rimaste ferite le due persone a bordo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

