Auto data alle fiamme in zona Musicisti dietro il gesto minacce e stalking

La notte del 25 luglio scorso la Squadra Volante di Modena è intervenuta in zona Musicisti, dove era stata segnalata un’autovettura in fiamme. Nelle vicinanze del veicolo gli agenti hanno rinvenuto una bottiglia di plastica impregnata di liquido infiammabile, facendo scattare immediatamente gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Geloso, incendia l'auto di chi frequenta la sua ex: arrestato - La Nera: La Polizia di Stato è giunta all individuazione dell uomo autore dell incendio doloso dello scorso 25 luglio in zona musicisti. Riporta lapressa.it

