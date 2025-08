Auto contro bici sulla provinciale | ciclista perde la vita strada chiusa

SAN PIETRO VERNOTICO - Un altro tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 agosto, sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, dove un ciclista di 63 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un'auto. La bicicletta dell’uomo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: auto - provinciale - ciclista - vita

Manciano: muore motociclista investito da un’auto sulla provinciale 10 - Secondo quanto ricostruito la vittima era ferma mentre aspettava di svoltare in una strada privata quando è stata investito dall'auto.

Auto in fiamme sulla strada provinciale - Auto in fiamme alle porte della Val Grande. É successo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 maggio, sulla strada provinciale 90, tra Rovegro e Cigogna.

Auto si ribalta sulla Provinciale, feriti una donna e un bambino di 9 anni - Una donna ed un bambino, di 48 e 9 anni, sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 336, via Santa Maria a Marciani, a Piana di Monteverna.

Mariangela stava rientrando a casa in bici con il marito che era qualche metro indietro. L'ultima immagine che l'uomo si è trovato davanti è quella della moglie falciata dall'automobile. Vai su Facebook

Auto contro bici sulla provinciale: ciclista perde la vita, strada chiusa; Auto contro bici sulla provinciale: ciclista perde la vita, strada chiusa; Cocquio, incidente tra bici e auto: morto ciclista di 77 anni.

Ciclista muore travolta da un’auto sotto gli occhi del marito, erano usciti a fare una passeggiata - Una donna di 64 anni è morta dopo essere stata urtata da un’auto mentre rientrava a casa in bicicletta, sotto gli occhi del marito. Riporta msn.com

Mulazzano, incidente tra un’auto e una bici: grave ciclista 27enne - La donna è stata subito soccorsa e trasportata in elicottero in ospedale. Come scrive msn.com