Auto | a luglio Byd entra nella top 20 dei brand più venduti in Italia

Nel mese di luglio 2025, BYD rende noto il raggiungimento di un traguardo significativo nel mercato automobilistico italiano, entrando per la prima volta nella top20 dei brand più venduti, posizionandosi davanti a competitor nazionali storicamente consolidati sul mercato italiano, come ad esempio Alfa Romeo. Un risultato ottenuto in soli sei mesi dall’inizio dell’anno, sottolinea BYD, a conferma della costante crescita che ha accompagnato il marchio dalla fine del 2024. Inoltre, è in arrivo una massiccia offensiva di nuovi prodotti attesi nell’ultimo trimestre dell’anno. Lo stesso andamento positivo, si registra a livello europeo, dove la crescita prosegue in modo sostenuto nei mercati chiave dove BYD continua a rafforzare la propria rete e presenza commerciale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto: a luglio Byd entra nella top 20 dei brand più venduti in Italia

In questa notizia si parla di: luglio - brand - venduti - auto

In una decisione storica, re Carlo III ha autorizzato William e Kate a concedere il prestigioso titolo ai brand che forniscono da anni la casa reale britannica. Ed è corsa alle candidature, entro fine luglio - L a principessa Diana non c’era riuscita. Pur sposando Carlo nel 1981, quando l’allora principe concedeva già da mesi i suoi Royal Warrant, Lady D.

radio G notizie 27 luglio 2025 Vai su Facebook

Auto: a luglio Byd entra nella top 20 dei brand più venduti in Italia; Auto, mercato italiano in calo a luglio: -5,1%. Stellantis segna -12,1% e la cinese Byd supera Alfa Romeo; Gran Turismo 7: l'update gratis di luglio aggiunge tre auto e nuovi eventi.

Auto, mercato italiano in calo a luglio: -5,1%. Stellantis segna -12,1% e la cinese Byd supera Alfa Romeo - Stellantis perde quota (26%) mentre Byd vola nei veicoli a nuova energia e supera lo storico marchio italiano ... milanofinanza.it scrive

BYD nella top 20 del mercato italiano a luglio 2025: crescita inarrestabile trainata da ibridi plug-in ed elettrici - Nel mese di luglio 2025, BYD raggiunge un traguardo storico per un marchio cinese: entra per la prima volta nella ... Come scrive msn.com