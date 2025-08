Austita aggredito su un bus di linea la denuncia di Autolinee Toscane | Ora basta

Scandicci (Firenze), 1 agosto 2025 – Un’altra aggressione ai danni di un conducente di un autobus. E’ successo a Scandicci, nella zona di San Colombano, dove un uomo a bordo di un bus della Linea 15 ha dato in escandescenze e colpito al volto l’autista, costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato in pronto soccorso con 7 giorni di prognosi. “Siamo vicini al nostro collega e lo supporteremo nell’eventuale procedimento legale. Condanniamo l’ennesima aggressione nei confronti di un lavoratore che svolge servizio pubblico – commenta il presidente di at-autolinee toscane, Gianni Bechelli -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

