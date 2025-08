Auditorium di dieci anni di vita mai utilizzato e lasciato al degrado

Diversi gli argomenti che stanno a curoe alla città e che ieri pomeriggio sono stati al centro del consiglio comunale. E, alcuni di questi, hanno contribuito ad accendere gli animi tra la maggioranza e l'opposizione. Come nel caso, ad esempio, delle condizioni di degrado in cui si trova l'auditorium 'Montevecchi'. La problematica, attraverso un'interrogazione, è stata sollevata dalla consigliera Marta Luzi. La struttura, inaugurata appena undici anni fa, il 10 aprile del 2014, è stata spesso messa a soqquadro dai vandali, entrati liberamente nell'edificio. L'auditorium, di fatto, è rimasto inutilizzato da anni.

Kyoto a Firenze: all’Auditorium al Duomo una mostra sull’artigianato giapponese per celebrare 60 anni di gemellaggio tra le due città - In occasione del 60° anniversario del gemellaggio tra Firenze e Kyoto, la Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism e la Città di Kyoto presentano “Scoprire Kyoto – Esposizione dell’Artigianato di Kyoto”, una mostra unica dedicata alla cultura materiale, al saper fare e alla filosofia.

Buon Compleanno Noemi – 13 anni Senza Mai Arrendersi”: una serata indimenticabile all'auditorium Sirena - Una serata straordinaria, con un tutto esaurito annunciato, la decima edizione dell’evento “Buon Compleanno Noemi – 13 anni Senza Mai Arrendersi”, organizzata dall’associazione Progetto Noemi insieme alla Uao spettacoli, con la collaborazione del Kiwanis Club Chieti – Pescara G.

L’omaggio a Ennio Morricone a 5 anni dalla morte: il concerto all’Auditorium della Conciliazione - Concerto in memoria di Ennio Morricone il 6 luglio all'Auditorium della Conciliazione. Il grande maestro è morto il 6 luglio del 2020 e il 6 luglio del 2025 il suo genio musicale sarà celebrato in uno dei luoghi più prestigiosi della Capitale.

