Attivista Flotilla ' causa ad Israele per sequestro'

"Ho deciso di provare a intraprendere un percorso penale contro lo Stato di Israele per il sequestro illegale e illegittimo dell'equipaggio" della nave Handala di Freedom Flotilla. Così il barese Tony La Piccirella, uno dei due italiani bloccati, con altri membri dell'equipaggio, a largo della Striscia di Gaza e rimpatriati pochi giorni fa. L'attivista ha ripercorso i giorni successivi all'attacco dei militari israeliani. "Da quel momento in poi - sostiene - si è parlato di un sequestro di persona. C'è stato un intervento di venti militari armati che hanno preso possesso dell'imbarcazione dirottandola in Israele.

Greta Thunberg e altri 3 volontari della Freedom Flotilla espulsi da Israele dopo il sequestro: l'attivista svedese è già in volo per la Svezia - Dopo essere stata intercettata e arrestata da Israele in acque internazionali a bordo del veliero Madleen della Freedom Flotilla insieme ad altri 11 attivisti internazionali, Greta Thunberg è stata fatta imbarcare su un volo che la rimpatrierà in Svezia passando per la Francia.

Greta Thunberg e altri 3 volontari della Freedom Flotilla espulsi da Israele dopo il sequestro: l'attivista svedese è già in volo per la Francia - Dopo essere stata intercettata e arrestata da Israele in acque internazionali a bordo del veliero Madleen della Freedom Flotilla insieme ad altri 11 attivisti internazionali, Greta Thunberg è stata fatta imbarcare su un volo per Parigi per essere rimpatriata.

Il regime nazisionista di Israele ha compiuto l’ennesimo crimine: il sequestro in acque internazionali della nave della Freedom Flotilla, carica di aiuti umanitari per Gaza. Tra i 12 attivisti rapiti, due italiani: Tony La Piccirella e Antonio Mazzeo. Un atto di pirateria Vai su Facebook

