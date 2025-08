Attesa per la ’Notte blu’ Negozi aperti e musica Spettacoli per i bambini

Tutto pronto per il ritorno della ‘ Notte Blu ’. L’appuntamento è per mercoledì dalle 18 fino all’una del 7 quando le strade e le piazze di Marina verranno invase dalle tante iniziative organizzate dal Comune con la collaborazione dei commercianti. "Marina è pronta a che quest’anno a celebrare una delle serate più attese dell’estate – dice l’assessore al Turismo Lara Benfatto -. Mercoledì tutto il litorale si colorerà di blu grazie all’impegno e al lavoro di tantissime persone: degli uffici comunali, dei commercianti, delle pro loco, di artisti e artigiani e di tante associazioni. E’ grazie a questo sforzo collettivo che ogni estate migliaia di persone partecipano alla ‘Notte Blu’ e sono certa che anche quest’anno sarà un successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attesa per la ’Notte blu’ . Negozi aperti e musica. Spettacoli per i bambini

