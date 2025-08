A Roma, nel contesto dei massicci controlli di sicurezza messi in atto per il Giubileo dei Giovani 2025, un quarantottenne georgiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato. L’uomo aveva un mandato di cattura pendente per reati precedenti. Si confondeva tra i pellegrini per compiere furti. Fingeva di essere un fedele. Lo faceva per guadagnare la fiducia delle sue vittime. Pensava di non destare sospetti tra la folla. La tattica del ladro. L’uomo utilizzava una tattica ben precisa. Si aggirava tra i giovani pellegrini. Portava un rosario tra le mani. Fingeva di pregare. In realtĂ , si guardava intorno con circospezione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Attenti al cellulare!”. Truffa del finto pellegrino: come funziona. Ci sono cascate già molte persone