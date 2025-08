Attacco russo su Kiev | sono almeno 28 i morti con 160 feriti Proclamato un giorno di lutto

Sono almeno 28 – di cui tre bambini – le vittime dell’attacco russo che ha colpito Kiev nella notte tra il 30 e il 31 luglio, uno dei piĂą gravi delle ultime settimane. Quasi 160 i feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra i resti degli edifici colpiti. “Purtroppo le peggiori previsioni sul numero di persone che potrebbero rimanere intrappolate sotto le macerie sono state confermate”, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della cittĂ . Tra le vittime anche il tenente di polizia Liliia Stepanchuk, in servizio nella capitale dal 2017, mentre altri tre agenti sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco russo su Kiev: sono almeno 28 i morti, con 160 feriti. Proclamato un giorno di lutto

Kiev, 'attacco russo su Sumy, 3 morti' - Un attacco missilistico russo su un impianto industriale su Sumy ha provocato tre morti. Lo fa sapere il presidente della regione Oleg Grigorov, come riportano i media ucraini.

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson.

Attacco russo a Kharkiv:ferito un uomo - 4.16 Un uomo di 30 anni è rimasto ferito nella notte in seguito agli attacchi russi sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto il sindaco della città , Igor Terekhov, e il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, come riporta Rbc Ucraina.

Ucraina, attacco russo con droni su un ospedale e una scuola di Kiev: almeno sei morti, tra loro un bimbo di 6 anni. I feriti sono almeno 52. Videoservizio. Vai su Facebook

UCRAINA | Attacco russo con droni su Kiev, sei morti anche un bambino di sei anni e oltre 50 feriti. Colpito un edificio residenziale. Zelensky: "Ci sono persone sotto le macerie'". #ANSA Vai su X

Guerra Ucraina Russia: droni su Kiev, 16 morti e 155 feriti. Trump: Imporrò sanzioni; Kallas: attacchi russi spregevoli, bandiere Ue a mezz'asta. Bilancio a 27 morti, è lutto nazionale - Aggiornamento del 01 Agosto delle ore 09:24; Ucraina, almeno 27 morti e 12 bambini feriti nell’ultimo attacco russo su Kiev.

Ucraina, almeno 27 morti e 12 bambini feriti nell’ultimo attacco russo su Kiev - Le forze russe hanno lanciato oltre 300 droni e otto missili durante la notte, prendendo di mira la capitale e altre regioni, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky ... Segnala ilsole24ore.com

Attacco russo di ieri a Kiev, le vittime sono 27 - Il bilancio dell'attacco russo di giovedì notte su Kiev è salito a 27 morti inclusi tre bambini e 159 feriti, tra cui 16 bambini: lo ha reso noto questa mattina il portavoce del Servizio di emergenza ... ansa.it scrive