Attacco russo di ieri a Kiev le vittime sono 27

Il bilancio dell' attacco russo di giovedì notte su Kiev è salito a 27 morti inclusi tre bambini e 159 feriti, tra cui 16 bambini: lo ha reso noto questa mattina il portavoce del Servizio di emergenza statale, Oleksandr Khorunzhy, aggiungendo che il corpo di un'altra persona è stato trovato sotto le macerie di una casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco russo di ieri a Kiev, le vittime sono 27

Kiev, 'attacco russo su Sumy, 3 morti' - Un attacco missilistico russo su un impianto industriale su Sumy ha provocato tre morti. Lo fa sapere il presidente della regione Oleg Grigorov, come riportano i media ucraini.

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson.

Attacco russo a Kharkiv:ferito un uomo - 4.16 Un uomo di 30 anni è rimasto ferito nella notte in seguito agli attacchi russi sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto il sindaco della città , Igor Terekhov, e il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, come riporta Rbc Ucraina.

Ucraina, attacco russo con droni su un ospedale e una scuola di Kiev: almeno sei morti, tra loro un bimbo di 6 anni. I feriti sono almeno 52. Videoservizio. Vai su Facebook

