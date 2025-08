ATP Toronto troppo Zverev per Arnaldi | super partenza dell' Azzurro ma il tedesco vince 2-1

Non basta il grande primo set di Matteo Arnaldi per battere un Alexander Zverev solido e preciso. L'avventura dell'azzurro al Master 1000 di Toronto si chiude quindi al 3° turno, sconfitto in 3 set dal tedesco (6-7 (5) 6-3 6-2). Il numero 3 al Mondo affronterà agli ottavi l'argentino Cerundolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - ATP Toronto, troppo Zverev per Arnaldi: super partenza dell'Azzurro, ma il tedesco vince 2-1

Tabellone Masters 1000 Toronto: Musetti dalla parte di Zverev e Rune, Cobolli con Fritz - È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Toronto, che andrà in scena sul cemento della località canadese dal 27 luglio al 7 agosto.

ATP Toronto 2025, il sorteggio del tabellone: Musetti testa di serie numero 3, è dal lato di Zverev - Alexander Zverev, Taylor Fritz e Lorenzo Musetti sono le principali teste di serie del torneo 1000 di Toronto, che si disputerà dal 27 luglio al 7 agosto.

ATP Toronto, Alex Michelsen sfiderà Musetti al 3° turno. Vittorie di Zverev, Rune e di Medvedev - Due su due per l’Ital-tennis nella giornata di incontri del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese, Lorenzo Musetti si è imposto contro l’australiano James Duckworth col punteggio di 7-5 6-1 e incontrerà nel terzo round l’americano Alex Michelsen.

