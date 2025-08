ATP Toronto Holger Rune e Casper Ruud approdano agli ottavi di finale Medvedev ko

Definiti i qualificati agli ottavi di finale della parte alta del tabellone del Masters1000 di Toronto. Non sono arrivate buone notizie per il tennis italiano, viste le sconfitte di Lorenzo Musetti e di Matteo Arnaldi, rispettivamente contro l'americano Alex Michelsen e il tedesco Alexander Zverev. Due ko in tre set e con rimonta subìta dal toscano e dal ligure. Zverev, quindi, dovrĂ sfatare il tabĂą " Francisco Cerundolo ", suo prossimo avversario negli ottavi di finale. L'argentino ha dimostrato di sapersi esaltare contro il teutonico, vedremo quali contromisure saprĂ apportare Sascha per evitare una replica della battuta d'arresto.

Internazionali d’Italia, Jannik Sinner torna agli ottavi di finale - Jannik Sinner conferma il suo status di numero 1 del mondo e avanza agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia dopo aver sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor (erroneamente indicato come “De Jong” in alcune fonti) con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Sinner batte De Jong in due set e vola agli ottavi di finale - Tutto come previsto (o quasi) sul Centrale del Foro italico: Jannik Sinner va agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis battendo in due set l'olandese lucky loser Jasper de Jong col punteggio di 6-4 6-2.

Wta 1000, Jasmine Paolini per la prima volta agli ottavi di finale: Jabeur battuta in due set - Jasmine Paolini agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. La numero 5 del mondo regola in due set (6-4 6-3) la tunisina, tre volte finalista Slam, Ons Jabeur.

POPYRIN PROSEGUE LA DIFESA AL TITOLO: ELIMINATO MEDVEDEV Il campione in carica rimonta il russo e conquista l'accesso agli ottavi di finale a Toronto! Per Popyrin, che in questo torneo difende la metĂ dei suoi punti ATP, ora ci sarĂ Holger Rune. Vai su X

Alex Michelsen rimonta ed elimina Musetti Lo statunitense supera la testa di serie n.3 e avanza agli ottavi del Masters 1000 di Toronto, dove affronterĂ il vincente della sfida tra Tien e Opelka. @BMWItalia Vai su Facebook

