Atp del Canada Musetti eliminato al terzo turno | Michelsen vola agli ottavi

Lorenzo Musetti, numero 10 Atp, ha perso contro lo statunitense Alex Michelsen, numero 34 Atp, nel terzo turno del torneo Atp 1000 del Canada. Agli ottavi del torneo andrà Michelsen che ha vinto 3-6, 7-6, 6-4. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook