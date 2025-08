Atletica Assoluti a Caorle | tutti gli uomini più attesi in gara

Tamberi, Fabbri, Scotti, Desalu e tanti giovani in rampa di lancio: spettacolo tricolore nella due giorni veneta di atletica. Caorle si prepara a vivere un fine settimana di grande atletica con i Campionati Italiani Assoluti, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto, trasmessi in diretta tv su RaiSport e in streaming su atleticaitaliana.tv. Dallo sprint ai salti, dai lanci alla marcia, la rassegna tricolore maschile vedrà in azione i big della nazionale e tante giovani promesse. Ecco i protagonisti più attesi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it