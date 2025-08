TERNI – Assegnate le borse di studio istituite da Ast in memoria dell’ingegner Elio Chicchiero, figura di riferimento per l’innovazione tecnologica e la cultura industriale del sito ternano. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri alla biblioteca storica dell’azienda. Per ricordare l’eccellenza professionale e lo spirito di guida verso i giovani dell’ingegner Chicchiero, Arvedi Ast ha deciso di istituire due borse di studio, destinate a giovani ingegneri neolaureati ternani che si siano distinti per il loro percorso accademico e per la qualità del lavoro di tesi. I vincitori del bando sono l’ingegner Carlo Santoprete e l’ingegner Pier Filippo Cianchetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ast, assegnate le borse dedicate all’ingegner Chicchiero