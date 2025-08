Assunzioni 2025 | il Movimento IdoneInsieme denuncia la drastica riduzione per gli idonei 2020

Al 31 luglio, le assunzioni degli idonei del concorso 2020 sono solo 1589, una quota minima del contingente nazionale. La denuncia arriva dal Movimento IdoneInsieme, che evidenzia come le immissioni in ruolo per questa categoria di docenti siano state drasticamente ridotte, deludendo le attese di migliaia di candidati. Dati e cause del crollo delle assunzioni . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: assunzioni - movimento - idoneinsieme - denuncia

Assunzioni docenti: rispettare la priorità cronologica degli idonei: la denuncia dei docenti idonei 2020; Immissioni in ruolo docenti, solo 1589 stabilizzazioni per Idonei 2020 al 31 luglio: Movimento IdoneInsieme - gm2020 denuncia quota ridotta al 3,3%; Matita rossa | La categoria invisibile dei prof penalizzati dal governo.

Immissioni in ruolo docenti, solo 1589 stabilizzazioni per Idonei 2020 al 31 luglio: Movimento IdoneInsieme – gm2020 denuncia quota ridotta al 3,3% - gm2020 ha reso noto che al 31 luglio 2025 le immissioni in ruolo degli idonei del concorso ordinario 2020 hanno raggiunto appena 1589 unità. Riporta orizzontescuola.it