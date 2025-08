Assunzione 2025 26 Dirigenti scolastici | saranno 326 da concorso ordinario di cui 8 riservate al Concorso Regione Campania 2011 La Tabella Operazioni entro Ferragosto

Al Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuto l’incontro sulle assunzioni dei Dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico. Sono stati comunicati i dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha autorizzato complessivamente 347 immissioni in ruolo per il 20252026. In questo totale rientrano anche 21 trattenimenti in servizio decisi dagli Uffici scolastici regionali. L'articolo Assunzione 202526 Dirigenti scolastici: saranno 326 da concorso ordinario, di cui 8 riservate al Concorso Regione Campania 2011. La Tabella. Operazioni entro Ferragosto . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

