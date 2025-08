Asst Brianza al Pronto soccorso l’intelligenza artificiale legge le lastre dei pazienti

Nei Pronto soccorso dell'Asst Brianza (Desio, Carate Brianza e Vimercate) un nuovo software con intelligenza artificiale legge le lastre degli esami radiografici dei pazienti per velocizzare e migliorare la diagnosi. Nell'ambito del processo di integrazione "uomo-macchina" in atto in Asst Brianza, è stata completata l'installazione presso il Servizio Radiologico di un nuovo software che consente .

È stato indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 20 infermieri a tempo pieno e indeterminato presso il Polo Ospedaliero dell’ASST Brianza. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 dell’11 luglio 2025, ed è disp Vai su Facebook

