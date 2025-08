Assoluti di Caorle al via | sabato si assegnano 12 titoli

Battocletti nei 5000 e Diaz nel triplo tra le stelle in gara. Attesa per le finali dei 100 metri. Diretta su RaiSport dalle 19 e in streaming dalle 17. La grande atletica italiana torna protagonista con i Campionati Assoluti di Caorle 2025, al via sabato 2 agosto dalle ore 17. Saranno 12 i titoli tricolori in palio nella giornata inaugurale dell’evento, che si concluderà domenica con l’assegnazione di altri 28 titoli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Assoluti di Caorle: parata di stelle tra medagliati olimpici ed europei - Sabato 2 e domenica 3 agosto la rassegna tricolore n. 115. Iscritti tutti i big: Battocletti, Furlani, Diaz, Palmisano, Tamberi (in forse), Desalu, Iapichino, Fabbri, Dosso, Simonelli, Fantini.

Campionati assoluti di atletica, tutti gli iscritti alle gare di Caorle - Sette atleti della Friulintagli Brugnera. Tre con un passato nella società Pordenonese. Sono i numeri della 115esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno sabato 2 e domenica 3 agosto a Caorle.

È ufficiale: anche Gimbo Tamberi agli Assoluti di atletica a Caorle - Gianmarco Tamberi ha sciolto le riserve: ci sarà anche lui in gara domenica 3 agosto a Caorle ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera.

