Assistiti senza medico? A Bariano parte il punto Amt temporaneo

Bariano. A partire da venerdì 1 agosto, il dottor Mario Santo Pontoglio non sarĂ piĂą il medico di base nei comuni di Romano di Lombardia, Bariano e Morengo. L’ultimo giorno di servizio sarĂ giovedì 31 luglio. A renderlo noto è l’ Asst Bergamo Ovest, che ha comunicato ufficialmente la cessazione dell’incarico. I pazienti che non avranno ancora scelto un nuovo medico potranno rivolgersi, in via temporanea, al servizio Amt – Ambulatori Medici Temporanei – attivo dal giorno successivo. Un sistema che permetterĂ di prenotare visite occasionali con medici disponibili, tramite diverse modalitĂ : recandosi di persona nei Pua (Punti Unici di Accesso) delle Case di ComunitĂ , chiamando il numero 0363990714 oppure usando l’app “ Elty ”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

