Assalto ai traghetti rischio blocco traffico nel weekend

Dalle ore 15.30 di oggi, venerd√¨ 1 agosto 2025, fino alle 21 √® previsto traffico sostenuto in zona via Balleydier, via Albertazzi, via Di Francia e limitrofe per afflusso vacanzieri agli imbarchi per i traghetti. Osservando la tabella con le criticit√† per traffico per i traghetti si pu√≤ notare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it