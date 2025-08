Assaggi di prodotti locali e incontri con le aziende in riva al mare Al via la sesta edizione di Tipici da Spiaggia

Torna anche nell’estate 2025 l’appuntamento con “Tipici da Spiaggia”, la manifestazione promossa da Cia – Agricoltori italiani e Sib – Sindacato italiano balneari di Fipe?Confcommercio, che porterĂ le eccellenze agricole sul bagnasciuga della riviera romagnola. Giunta alla sesta edizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: edizione - sesta - tipici - assaggi

Matera Film Festival | La sesta edizione dall’8 novembre - Il Matera Film Festival tornerà nella Città dei Sassi con la sua sesta edizione dall’8 al 16 novembre 2025.

Matera Film Festival | La sesta edizione dall’8 novembre - Il Matera Film Festival tornerà nella Città dei Sassi con la sua sesta edizione dall’8 al 16 novembre 2025.

Formazione, Fondirigenti: al via selezioni per la sesta edizione del progetto D20 leader - (Adnkronos) – Fondirigenti, il fondo di Confindustria e Federmanager leader in Italia per la formazione manageriale, rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione della managerialità con il lancio della sesta edizione di D20 Leader.

Assaggi di prodotti locali e incontri con le aziende in riva al mare. Al via la sesta edizione di “Tipici da Spiaggia”; Dal 4 al 6 ottobre torna la Festa del Salame nel centro di Cremona. Eventi e degustazioni; Salone Sagre e Misen dal 23 al 25/4 con 100 piatti tipici.

Inaugurata oggi a Viterbo la IV edizione di Assaggi, il Salone dell ... - Inaugurata oggi la quarta edizione di Assaggi la kermesse ospitata per la prima volta nel duecentesco Complesso di Santa Maria in Gradi, sede dell’Università della Tuscia. Da ilmessaggero.it

Al via a Viterbo quarta edizione della manifestazione 'Assaggi' - Viterbo la quarta edizione del salone enogastronomico Assaggi, che si terrà nel capoluogo dal 17 al 19 maggio. Si legge su ansa.it