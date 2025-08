Aspetta l’onda perfetta per un selfie e rischia la vita | Cinque Terre follie per una foto su Instagram

Vernazza (La Spezia), 1 agosto 2025 – Un turismo da Instagram, dove contano solo foto e video spettacolari. E per realizzarli si rischia anche la vita. È quello che succede – purtroppo – in molte località balneari d’Italia, ma è alle Cinque Terre che la situazione sta diventando preoccupante. In un video diventato virale su Instagram, si vedono alcuni turisti travolti dalle onde a Vernazza. In particolare c’è una coppia, una donna con il telefono in mano che riprende il mare. All’improvviso, nemmeno sembra accorgersene, arriva una onda che trascina via la coppia, che cade sugli scogli. Nel frattempo ci sono anche altre persone, molti giovani, che cercano di mettersi in fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

