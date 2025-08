Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro durante la sessione di mercato. Tutti i dettagli in merito. In casa Inter tutto ruota attorno alla definizione dell’operazione Lookman, ma una volta chiuso (o definitivamente archiviato) l’affare con l’Atalanta, la dirigenza nerazzurra passerĂ alla cosiddetta “fase 2” del mercato estivo. Come riportato da Il Giorno, dopo aver sistemato parzialmente gli ingressi con gli arrivi di Sucic, Luis Henrique e Bonny, l’attenzione si sposterĂ sulle cessioni, soprattutto in due reparti: centrocampo e difesa. Il primo nome sotto osservazione è quello di Kristjan Asllani, regista albanese classe 2002, che nonostante la giovane etĂ e la fiducia riposta in lui nelle ultime due stagioni, sembra destinato a lasciare Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Asllani Inter, la cessione è sempre più bloccata: cosa sta succedendo dopo il rifiuto al Betis