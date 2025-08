asilo e migranti la corte ue boccia la linea del governo italiano sui paesi sicuri

Con una sentenza attesa e destinata a fare scuola, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che un “Paese di origine sicuro” deve esserlo per tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale. La pronuncia, emessa venerdì, ha importanti ricadute per l’Italia, dove alcuni tribunali avevano sollevato dubbi sulla legittimità dell’allargamento della lista dei Paesi considerati “sicuri” voluto dal governo Meloni. Secondo la Corte, pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di redigere in autonomia tale elenco, è fondamentale che i giudici nazionali possano contestare la classificazione quando ritengano che non rispetti i criteri europei. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

