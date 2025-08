Asencio rischia 2 anni e mezzo di carcere per diffusione di video privati Mundo Deportivo

Raúl Asencio, difensore del Real Madrid, è finito nei guai insieme ad altri tre ex compagni delle giovanili. Sono accusati di aver condiviso dei video a sfondo sessuale senza il permesso delle ragazze coinvolte. I fatti sarebbero successi nel giugno 2023 in un locale sulla spiaggia di Amadores, a Gran Canaria. Leggi anche: Asencio, chiesti quattro anni di carcere e 58mila euro per il video porno diffuso ai danni di una minorenne (Marca) Video sessuali diffusi senza consenso: coinvolti ex giovani del Real Madrid e Raúl Asencio (Mundo Deportivo). Mundo Deportivo ha riportato: “Il Pubblico Ministero ha richiesto due anni e mezzo di carcere per Asencio e quattro anni e sette mesi per gli altri tre ex calciatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Asencio rischia 2 anni e mezzo di carcere per diffusione di video privati (Mundo Deportivo)

