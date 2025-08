Ascolti TV | Temptation Island saluta col record 32.9% di share

√ą andata in onda ieri sera l‚Äôultima puntata della quattordicesima edizione di ‚Äú Temptation Island ‚Äú, il reality campione di ascolti di Canale5. Il ‚Äúviaggio nei sentimenti‚ÄĚ guidato da Filippo Bisciglia era iniziato il 3 luglio e si √® concluso questa settimana con una sorta di trilogia finale: tre puntate trasmesse in tre prime serate di seguito. In termini di ascolti televisivi, ‚Äú Temptation Island ‚ÄĚ ha ottenuto ascolti da record, in particolar modo negli ultimi appuntamenti. La puntata finale di ieri, 31 luglio, ha battuto ogni record, ottenenendo il 32.9% di share. Di seguito gli ascolti della prima serata di ieri, nel dettaglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

¬© Metropolitanmagazine.it - Ascolti TV: ‚ÄúTemptation Island‚ÄĚ saluta col record (32.9% di share)