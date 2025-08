Nella serata di ieri, giovedì 31 luglio 2025, su Rai1 Scusate se esisto! ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Temptation Island ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 World War Z incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Il piccolo inquilino segna.000 spettatori (%). Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Rocky IV ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 31 Luglio 2025