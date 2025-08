Ascolti TV | Giovedì 31 Luglio 2025 Temptation chiude in gloria 32.9% briciole per Rai1 Scusate se esisto 10.6%

Nella serata di ieri, giovedì 31 luglio 2025, su Rai1 Scusate se esisto!  ha interessato 1.555.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Temptation Island ( ecco cosa è successo alle coppie un mese dopo ) ha conquistato 4.601.000 spettatori con uno share del 32.9%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 781.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 World War Z incolla davanti al video 666.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Il piccolo inquilino  segna 574.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones  totalizza un a.m. di 525.000 spettatori (3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 31 Luglio 2025. Temptation chiude in gloria (32.9%), briciole per Rai1 (Scusate se esisto 10.6%)

