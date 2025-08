Ascolti tv finale col botto per ‘Temptation Island’

(Adnkronos) – Finale col botto per 'Temptation Island' condotto da Filippo Bisciglia. In un crescendo ininterrotto, l'ultima puntata di questa edizione, in onda ieri su Canale 5, ha segnato un nuovo record, registrando un ascolto di 4.601.000 spettatori con il 32.86% di share. Al secondo, staccato di oltre 20 punti, il film 'Scusate se esisto!' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Domenica In: Finale col Botto con gli Ospiti Venditti, Calà e Shapiro! Anticipazioni - Mara Venier chiude in bellezza la stagione di Domenica In con un cast stellare: Antonello Venditti celebra "Notte prima degli esami", Jerry Calà ripercorre la sua carriera e Shel Shapiro omaggia i Beatles.

Ascolti TV | Domenica 18 Maggio 2025. Amici chiude senza botto finale (26.9%). Boom il pomeriggio di Rai1 con Sinner-Alcaraz (37.7%) - Nella serata di ieri, domenica 18 maggio 2025, su Rai1 Speciale Porta a Porta ha interessato 1.300.000 spettatori pari al 7.

“Amici” chiude, ma non fa il botto: finale amara per Maria De Filippi - News tv. “Amici” chiude, ma non fa il botto: finale amara per Maria De Filippi – La finalissima di Amici 24 si è conclusa con il trionfo del ballerino Daniele Doria, in una serata che sulla carta avrebbe dovuto essere una festa in grande stile per il talent di Maria De Filippi.

Temptation Island 2025 diventa una trilogia: tre serate consecutive per un finale mai visto prima! L'estate televisiva si chiude col botto: Temptation Island 2025 raddoppia… anzi, triplica! Per la prima volta nella storia del programma, tre serate consecutive

Temptation Island, ascolti ultima puntata: finale col botto e nuovo record; Temptation Island, le pagelle dell’ultima puntata: Sonia e Alessio deludenti (4), Maria Concetta unica (10); Botto improvviso nello studio di Affari Tuoi, Stefano De Martino spiazzato: È svenuto qualcuno.

