ascolti tv del 31 luglio temptation island chiude e si scontra con paola cortellesi

Siamo arrivati alla fine di questa brillante edizione di Temptation Island, l’ultimo appuntamento è andato in onda il 31 luglio su Canale 5. E per non perdere il tradizionale scontro del giovedì tra Filippo Bisciglia e Raoul Bova, Rai 1 ha trasmesso il film Scusate se esisto che vede il sostituto di Don Matteo, protagonista insieme a Paola Cortellesi. Temptation Island 2025 non ha avuto nessun rivale degno di nota, nĂ© Alberto Angela nĂ© Raoul Bova, al centro del gossip per il divorzio con Rocio. Ma questo non basta per battere Filippo Bisciglia che davvero ha battuto ogni record di ascolti. Il resto della programmazione tv ha visto su Rai 2 un nuovo episodio di Delitti in Paradiso, su Rai 3 il film Il piccolo inquilino. 🔗 Leggi su Dilei.it

