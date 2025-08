Ascolti TV 31 luglio Temptation Island trionfa | è la finale più vista di sempre per il reality di Canale 5

Il reality di Filippo Bisciglia chiude con uno storico 32,9% di share. Rai 1 lontanissima con Bova e Cortellesi: tutti gli ascolti TV di ieri. Un giovedì da incorniciare per Canale 5: Temptation Island vola oltre i 4,6 milioni di telespettatori, Gerry Scotti sfiora il 29% con La Ruota della Fortuna. La Rai invece arranca sia in prima serata che sul fronte culturale-informativo. Temptation Island da record: boom di ascolti per l'ultima puntata Temptation Island chiude in bellezza e fa segnare un nuovo primato nella storia ultraventennale del reality dei sentimenti. L'ultima puntata, andata in onda giovedì 31 luglio, è stata seguita da 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ascolti TV 31 luglio, Temptation Island trionfa: è la finale piĂą vista di sempre per il reality di Canale 5

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island e il tradimento nella post-verità : riflessioni sull’amore nel reality - Il format di Temptation Island si conferma come uno dei programmi più longevi e riconoscibili del panorama televisivo italiano, mantenendo intatto il suo appeal nonostante le evoluzioni sociali e culturali degli ultimi anni.

